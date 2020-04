Bürgermeister aus dreizehn Moselorten haben sich in einem offenen Brief an die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und den Ministerpräsidenten des Saarlands gewandt. Darin bitten sie Dreyer und Hans, sich dafür einzusetzen, dass Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Luxemburg aufgehoben werden und die Fährverbindung zwischen Wasserbillig und Oberbillig wieder in Betrieb geht. In dem Brief heißt es, die geltenden Hygieneverhaltensregeln seien sinnvoll, um das Virus auszubremsen, Grenzschließungen dagegen nicht. Die deutschen und luxemburgischen Bürgermeister fordern stattdessen politische Gremien, die für die Großregion gemeinsam entscheiden und dort damit soziale und wirtschaftliche Schäden geringhalten sollten