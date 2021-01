An Mosel und Saar werden derzeit die Schleusen gewartet. Die größte Reparatur in der Region Trier ist in diesem Jahr an der Mosel-Schleuse Wintrich (Kreis Bernkastel-Wittlich).

Dort wurde am Dienstagmorgen das mehr als 40 Tonnen schwere Schleusentor mit einem Spezialkran herausgehoben und instandgesetzt. Das aufwendige und gefährliche Herausheben des Tores ist regelmäßig nötig, um die Funktion der Schleuse weiter zu garantieren. Sabine Pfeifer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Trier sagte dem SWR, es könne zu Undichtigkeiten an der Schleusenkammer kommen. "Das Wasser kann aus der Schleusenkammer ins Unterwasser oder umgekehrt. Die Kollegen schauen sich das in der Waagerechten an, es wird neu begutachtet, was jetzt zu machen ist." Wenn alles gut läuft, wird das reparierte Schleusentor am Montag wieder eingesetzt. Video herunterladen (3,7 MB | MP4) Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Trier finden die Arbeiten wegen der Corona-Pandemie später als geplant statt. Bei den Schleusenreparaturen arbeiteten normalerweise viele Menschen auf engem Raum zusammen. Um das zu verhindern, führe man in diesem Jahr weniger Baumaßnahmen mit weniger Personal durch. Nichts für schwache Nerven: Das 45 Tonnen schwere Schleusentor hängt freischwebend an einem Spezialkran SWR Natalie Meyer Die mehr als 60 Jahre alten Mosel- und Saarschleusen werden jedes Jahr überprüft, um zu vermeiden, dass sie wegen auftretender Schäden zeitweise geschlossen werden müssen. Daher bleiben die Flüsse für die Schifffahrt weitgehend gesperrt.