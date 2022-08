In Neumagen-Dhron soll schnellere Notfallversorgung getestet werden

Innerhalb von 15 Minuten soll laut Gesetz der Rettungswagen in Rheinland-Pfalz im Notfall eintreffen. Das ist an der Mosel nicht überall möglich, beispielsweise in Neumagen-Dhron.

In Neumagen-Dhron können bis zu 30 Minuten vergehen, bis in einem Notfall der Rettungswagen ankommt, sagt der Erste Beigeordnete Dieter Heinz. "Neumagen-Dhron liegt in einem ungünstigen Eck." In der Moselgemeinde sei die schlechte Notfallversorgung immer schon ein Problem und Thema bei den Bürgerinnen und Bürgern gewesen.

Probleme im Sommer besonders schlimm

Im Sommer seien die Probleme besonders gravierend, sagt Heinz. Zum einen seien viele Weinbergstraktoren und Touristen unterwegs - an der Mosel gebe es dann ein hohes Verkehrsaufkommen. Und zum anderen seien zu dieser Jahreszeit viele Fahrradfahrer unterwegs, wenn die beispielsweise stürzten, sei eine schnelle Notfallversorgung wichtig.

Behörde geht Problem an

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg, die für den Rettungsdienst in Neumagen-Dhron (Kreis Bernkastel-Wittlich) zuständig ist, startet jetzt gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienstes e.V. ein Pilotprojekt. Dabei soll testweise ein Krankenwagen in der Gemeinde an der Mosel stationiert werden. Die Behörde will testen, ob der Krankenwagen in Trittenheim (Landkreis Trier-Saarburg), Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich) sowie Neumagen-Dhron schneller vor Ort sein kann, um im Ernstfall zu helfen.

"Aktuell wird die Versorgung des betroffenen Gebietes überwiegend durch die Rettungswachen in Schweich, Bernkastel-Andel und Thalfang übernommen", teilt die Verwaltung mit.

Neumagen-Dhron gehört zum Landkreis Bernkastel-Wittlich und liegt an der Mittelmosel - bis der Krankenwagen dort hingelangt, dauert es jedoch zu lange. SWR

Probebetrieb startet Anfang Oktober

Der Probebetrieb soll nach Angaben der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ein Jahr, und zwar vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 laufen. Die Behörde will dann bilanzieren und entscheiden, ob dauerhaft ein Krankenwagen in Neumagen-Dhron stationiert werden soll.

Erster Beigeordneter hofft auf schnellere Versorgung

Der Erste Beigeordnete von Neumagen-Dhron, Dieter Heinz, ist froh über die Pläne, einen Krankenwagen in der Moselgemeinde zu stationieren - auch wenn es erst mal nur für ein Jahr ist. "Wir hoffen, dass wir einen festen Standort bekommen. Und damit auch das Gefühl, dass wir unterversorgt sind, gelöst ist."