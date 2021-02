Etwa die Hälfte der 20 geplanten Konzerte des Mosel Musikfestivals in diesem Jahr sind bereits ausverkauft. Das teilte die Leitung des Festivals in Bernkastel-Kues mit. Die Sehnsucht nach Kultur sei groß, das zeige sich bei der starken Nachfrage. Ob in die Konzerte wie geplant stattfinden und ob zusätzliche Sitzplätze für Besucher angeboten werden können, werde zeitnah je nach der Infektionslage in der Coronapandemie entschieden. Man könne sich auch auf Wartelisten für die einzelnen Konzerte eintragen lassen. Die Erfahrung des vergangenen Jahres habe sich bewährt. Man wolle auch in diesem Jahr Online-Alternativen zu den Livekonzerten anbieten. Das Eröffnungskonzert des diesjährigen Mosel Musikfestivals ist am 10. Juli geplant.