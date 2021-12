Das neue Programm des Mosel Musikfestivals 2022

Das Mosel Musikfestival bietet im kommenden Jahr rund 50 Konzerte an 30 Spielorten entlang der Mosel. Es beginnt am 15. Juli und dauert bis zum 3. Oktober 2022.

Intendant Tobias Scharfenberger sagt, er habe eine komplexe Planung hinter sich. Ein Festival in Pandemie-Zeiten zu organisieren sei nichts Leichtes.

Publikum zurück in Konzerte locken

Das Ziel von Scharfenberger: Er will das Publikum zurück in die Konzerte locken und zeigen, was möglich und auch sicher ist. Für nächsten Sommer werden die Konzerte zwar noch immer mit Hygienebestimmungen geplant. Doch: Inspiriert von dem 100-Jährigen Jubiläum von Marcel Prousts Roman "auf der Suche nach der verlorenen Zeit" will das Mosel Musikfestival 2022 die Projekte nachholen, die in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich waren.

Auch in der Konstantinbasilika in Trier finden Konzerte statt. Artur Feller

Besonderes Chöre sollen wieder mehr Auftritte haben

Als Beispiel nennt er dafür die Chöre, die es besonders schwer gehabt hätten. Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten sie in den verangenen Jahren kaum proben. Gerade deshalb sollen der Trierer Domchor gemeinsam mit dem Kathedraljugendchor und dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier das Programm dieses Jahr am 16. Juli 2022 eröffnen und der Trierer Bachchor am 3. Oktober 2022 beenden.

Ein einmaliges Erlebnis: Ein Konzert im Trierer Dom. Artur Feller

Nachholen was letztes Jahr nicht ging

Etwas anderes, was aus der "verlorenen Zeit" nachgeholt werden soll, ist ein Freiluftkonzert der Bigband "Jazzrausch" am 13. August 2022. Das Konzert der zwanzigköpfigen Band aus München musste letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Die Band experimentiert über verschiedene Genres hinweg und verbindet Hip-Hop mit Klassik und Techno und zieht vor allem Tanzwütige an, so Intendant Scharfenberger.

Junges Publikum soll angesprochen werden

So eine Band mag als ein ungewöhnlicher Programmpunkt für ein Musikfestival klingen, welches sich vor allem auf Kammermusik konzentriert. Doch Intendant Tobias Scharfenberger sagt, dass er das Programm weiterentwickeln wolle, um neue Zielgruppen anzusprechen.

"Es gibt Menschen, die auch ohne Händel und Bach gut leben können. Das kann man bedauern oder man kann damit arbeiten."

Bei den Konzerten soll im nächsten Jahr nicht nur Moselwein gereicht werden - sondern auch Bier. Die Band "Hopfenklang" gibt am 3. August 2022 ein Konzert auf dem Hof von Biersommelier Andreas Dick in Holsthum (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Die fünf Musiker aus Bayern vereinen Blasmusik mit dem brasilianischen Choro, ein Stilverwandter des Sambas.

Klassische Prorgammpunkte wieder dabei

Nichtsdestotrotz soll das Stammpublikum nicht leer ausgehen. Der Weltklassepianist Kit Armstrong, der schon Tradition beim Mosel Musikfestival hat, wird dieses Jahr sogar fünf Konzerte geben,

Diese Konzerte sollen in fünf besonderen Orten stattfinden und wollen sich der Architektur sowie Literatur dieser Orte wimden.

Eine weitere Musikerin von Renommee wird das Festival dieses Jahr besuchen. Die Sängerin Jeanine de Bique, die aus Trinidad und Tobago stammt, hat in den vergangenen Jahren große internationale Aufmerksamkeit erregt. Sie wird am 21. August 2022 mit dem Concerto Köln im Barocksaal von Kloster Machern in Bernkastel-Kues auftreten.