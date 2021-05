Im März 2017 hat die Trierer Staatsanwaltschaft einen Mann wegen Mordes angeklagt. Er soll eine Frau in Trier erdrosselt haben. Auch nach mehr als vier Jahren hat der Prozess noch nicht begonnen.

Nach Angaben des Trierer Landgerichts ist der Angeklagte wegen einer anderen Tat bereits früher verurteilt worden und sitzt im Gefängnis. Weil die zuständige Schwurgerichtskammer mit Verfahren ausgelastet sei, in denen die Angeklagten in Untersuchungshaft säßen, sei der Prozess bislang noch nicht terminiert worden, teilte das Landgericht auf SWR-Anfrage mit.

Die Verfahren mit Untersuchungshäftlingen seien vorrangig zu verhandeln. Wann der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder beginnen soll, stehe noch nicht fest, heißt es weiter. Der Mann sitzt in Hessen im Gefängnis, auch wegen Mordes.

Leiche im Schlafsack

Im September 2016 war bei der Entrümpelung eines Dachbodens in einem Mehrfamilienhaus in Trier-Nord die Leiche einer Frau gefunden worden. Die sterblichen Überreste waren in einen Schlafsack eingewickelt und mit mehreren Decken umhüllt. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass die Frau bereits Jahre zuvor getötet wurde.

Mutmaßliche Tatzeugin gibt entscheidenden Tipp

Auf die Spur des mutmaßlichen Täters kamen die Ermittler über eine Zeugin der Tat, die nach intensiven Ermittlungen aufgespürt und vernommen werden konnte. Die Frau sagte offenbar aus, dass das 57-jährige Opfer im Frühjahr 2012 von einem gemeinsamen Bekannten in ihrer eigenen Wohnung in Trier-Nord umgebracht worden sei.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte sich die Tat folgendermaßen abgespielt: Der damals 50 Jahre alte Angeklagte hatte sich im März 2012 mit einer Begleiterin für einige Zeit in der Wohnung des späteren Opfers aufgehalten.

Der Mann und seine Begleiterin gehörten laut Staatsanwaltschaft dem Obdachlosenmilieu an, in dem auch das Opfer verkehrte. Zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer sei es irgendwann zum Streit gekommen, der zunächst nur mit Worten ausgetragen wurde. Der Angeklagte soll dann aber aus Verärgerung beschlossen haben, die 57-Jährige zu töten.

Die Leiche wurde auf dem Dachboden eines Hauses in Trier-Nord gefunden. Wolfgang Steil

Leiche blieb jahrelang unentdeckt

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte die Frau von hinten mit einem Schal erdrosselt, als diese auf einem Sessel saß. Anschließend verpackte er die Leiche in einem Schlafsack und versteckte sie auf dem Dachboden. Danach flüchtete der Mann aus der Region Trier. Das Verbrechen blieb mehr als vier Jahre unentdeckt. Die Wohnung der verschwundenen Frau wurde geräumt.

Angeklagter verbüßt bereits lebenslange Haftstrafe

Die Staatsanwaltschaft Trier hat den Mann im März 2017 wegen heimtückisch begangenen Mordes angeklagt. Er bestreitet, die Tat begangen zu haben.

Zur Zeit sitzt der mutmaßliche Täter in einem hessischen Gefängnis. Das Landgericht Darmstadt hatte ihn 2015 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er hatte im April 2012, also wenige Wochen nach der mutmaßlichen Tat in Trier, einen obdachlosen Mann in Rüsselsheim getötet.