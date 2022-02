Autofahrer bei Unfall auf B 269 schwer verletzt

per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Freitagvormittag bei einem Unfall auf der B 269 in der Nähe von Morbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer aus noch unbekannten Gründen gegen 10 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste den schwerverletzten Autofahrer aus dem Wrack seines Fahrzeugs befreien. Der Lkw-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, wurde aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Die B 269 ist an der Unfallstelle noch voll gesperrt.