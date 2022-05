Drei Frauen sind am Donnerstag beim Zusammenstoß zweier Autos in Morbach verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten die Fahrzeuge an der Einmündung der beiden Bundesstraßen 327 und 269. Eine der Frauen wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro.