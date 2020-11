per Mail teilen

Der Gemeinderat Morbach hat am Montagabend einstimmig eine Resolution an die Kassenärztliche Vereinigung verabschiedet. Darin fordert er diese auf, die Ärztliche Bereitschaftszentrale Birkenfeld abends und nachts weiter geöffnet zu lassen. Der Träger wollte sie zwischen 23 und 6 Uhr schließen, an Wochenenden schon ab 21 Uhr.

Die Patienten müssten dann zum Klinikum Idar- Oberstein fahren.

Die Ratsmitglieder sehen darin eine erhebliche Verschlechterung der ärztlichen Versorgung in der Region. Die Bereitschaftspraxis in Birkenfeld gibt es seit 1999. Zu ihr kommen Patienten aus den Verbandsgemeinden Baumholder, Birkenfeld, Hermeskeil und Thalfang, sowie der Gemeinde Morbach und der saarländischen Gemeinde Nohfelden.