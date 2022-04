Per Haftbefehl gesuchter Mann bei Geschwindigkeitskontrolle festgenommen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 327 bei einem Gewerbegebiet in Morbach konnte die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Demnach fuhr der Mann zu schnell. Bei der Aufnahme der Personalien habe die Polizei dann festgestellt, dass der Mann wegen Eigentumsdelikten in Untersuchungshaft kommen sollte. Der 24-Jährige wurde dann dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Geringe Mengen von Cannabis, die in seinem Auto gefunden wurden, gehörten der Polizei zufolge dessen 19-jährigem Beifahrer.