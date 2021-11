per Mail teilen

Der Gewerbepark Humos bei Morbach soll erweitert werden. Geplant sind 25 Hektar Fläche in Gonzerath an der B 269, teilte die Gemeindeverwaltung Morbach mit. Derzeit sind im Gewerbepark Humos keine Flächen mehr frei, es gibt aber Unternehmen, die sich neu dort ansiedeln möchten. Der Zweckverband, zu dem Morbach und die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Thalfang gehören, möchte deshalb sieben Millionen Euro in neue Gewerbeflächen investieren. Die Erschließung soll europaweit ausgeschrieben werden. Mit dem Baubeginn wird Ende 2022 oder Anfang 2023 gerechnet. Derzeit sind im Gewerbepark Humos sechs Unternehmen angesiedelt, die etwa 1.000 Arbeitsplätze bieten.