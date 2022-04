Molkereien beklagen Preissteigerungen für Futtermittel

per Mail teilen

Auch Milchbauern aus der Region Trier kämpfen mit Preissteigerungen bei Getreide- und Eiweißpflanzen - unter anderem bedingt durch den Ukraine-Krieg. Nach Angaben der Großmolkereien Arla und Hochwald sind Kraft- und Grundfutter um bis zu 70 Prozent teurer geworden.

Darüber hinaus zeichneten sich schon Lieferengpässe bei gentechnik-freien Futtermitteln ab, so ein Sprecher der Molkerei Arla. Den Zuschlag an die Bauern, die Futter ohne Gentechnik nutzten, wolle man aber weiterzahlen. Auch die Hochwald Molkerei hat angekündigt, diesen Zuschlag in Höhe von einem Cent pro Kilo Milch bis einschließlich Juni weiterzuführen. Laut Arla kämpfen die Bauern neben den Kosten für Futtermittel aber auch mit höheren Preisen für Düngemittel. Da seien die Preise sogar bis zu 200 Prozent gestiegen.