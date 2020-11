Molkereien wie Arla in Pronsfeld in der Eifel und Hochwald Foods in Thalfang lehnen es ab, an die Landwirte einen höheren Milchpreis zahlen. Damit erteilten sie den Forderungen zahlreicher Landwirte und ihrer Verbände eine Absage. Sie hatten bei Protestaktionen 15 Cent mehr pro Liter Milch gefordert. In Thalfang hatten am Donnerstagvormittag vor der Hochwald Molkerei wieder zahlreiche Landwirte mit knapp 30 Traktoren für einen höheren Milchpreis demonstriert. Die Forderungen seien wirtschaftlich nicht zu stemmen, wenn man am Markt bestehen wollte, so Arla und Hochwald in einem Schreiben. Man habe Verständnis für die Situation der Landwirte, die mit ständig steigenden Produktionslosten zu kämpfen haben. Beide Unternehmen wollen mit den Landwirten aber Lösungen für die Zukunft finden.