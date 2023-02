Bollerwagen statt Ballermann: "Littcher Möhnen" planen leisen Umzug

per Mail teilen

Hohe Auflagen, steigende Kosten und großer Personalaufwand: Immer weniger Orte können sich einen Karnevalsumzug leisten. In Großlittgen bei Wittlich soll ein reiner Fußgruppenzug für Stimmung sorgen.

Tina Klein ist seit frühester Kindheit begeisterte Karnevalistin und freut sich nach zwei Jahren Corona-Pause auf den Zug in Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich). Dabei wird der Umzug in der Eifelgemeinde in diesem Jahr ganz anders sein als seine zahlreichen Vorgänger.

Die Littcher Möhnen als Veranstalterinnen haben das Motto "Littcher Fosicht - back to the roots" ausgegeben. Statt mit großen Wagen sind die Littcher Narren ein paar Nummern kleiner mit dem Bollerwagen unterwegs. Beim diesjährigen Zug sind nur Fußgruppen zugelassen.

Kleine Orte können sich einen Karnevalsumzug kaum noch leisten

Wie in anderen Orten hat die Zahl der Karnevals-Wagen in Großlittgen immer mehr zugenommen. Beim letzten Zug vor Corona im Jahr 2020 waren zwei Drittel aller Teilnehmer auf einem selbst gebauten Gefährt mit lauter Party-Musik unterwegs.

In den vergangenen Jahren sind die Sicherheitsauflagen immer größer geworden. Einen TÜV-Prüfer, der die Wagen vor Ort abnimmt, das könnten sich kleinere Orte gar nicht mehr leisten, erzählt Tina Klein von den Littcher Möhnen. Pro Wagenachse seien außerdem zwei Begleitpersonen vorgeschrieben. So viele Freiwillige könne man heutzutage nicht mehr vorhalten.

Laute Musik schreckt ältere Menschen und Kinder ab

Die ohrenbetäubende Musik der selbst gebauten Party-Wagen mache auch viel Stimmung kaputt, beobachten die Littcher Möhnen. Gerade ältere Menschen und kleinen Kindern mache die Ballermann-Dauerbeschallung zu schaffen.

Deswegen haben sich die Frauen aus Großlittgen entschieden, einen leiseren und traditionelleren Karneval zu veranstalten. Nach einigen Jahren Pause spielt auch wieder der Musikverein auf dem Zug. Die abgespeckte Zugvariante scheint anzukommen: Neun weitere Gruppen haben sich für den Zug am Samstag (11. Februar) angemeldet.

Gemütliche Schunkel-Atmosphäre statt Ballermann

Der Zug soll nach vielen Jahren Pause wieder auf dem Dorfplatz enden. Dort soll dann gemütlich zur Musik des Musikvereins weitergefeiert werden. Tina Klein rechnet damit, dass so ein abgespeckter Zug künftig die einzige Option für kleinere Orte sein wird. Die Rückbesinnung auf traditionellen Karneval sei aber auch eine Chance - davon sind die Möhnen in Großlittgen überzeugt.