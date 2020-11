Die Polizei untersucht derzeit eine mögliche Einbruchsserie in der Eifel. Der Trierische Volksfreund hatte zuerst über Einbrüche in Wohnhäuser, Gaststätten und Betriebe in der Region berichtet. Die Polizei Trier bestätigte dem SWR, dass in den letzten Tagen insgesamt 14-mal in Orten in der Vulkaneifel und im Eifelkreis Bitburg-Prüm eingebrochen wurde. Der Gesamtschaden liege im höheren fünfstelligen Bereich. Es sei nicht abschließend geklärt, ob ein Großteil oder sogar alle Einbrüche von den gleichen Tätern begangen wurden. Aufgrund der Vorgehensweise bei den Taten und der teilweise aufgefundenen Spuren liege dieser Verdacht aber nahe. Nach Angaben der Polizei gibt es noch keinen konkreten Verdacht gegen bestimmte Personen.