In der Eifel ist ein Modellprojekt zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in der Eifel gestartet. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilte, soll es dadurch leichter werden, Gesundheitsleistungen in den jeweiligen Nachbarländern in Anspruch zu nehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Krankenhäuser Prüm und St. Vith in Belgien, die nur etwa 20 Fahrminuten voneinander entfernt liegen und die schon seit 10 Jahren zusammenarbeiten. Weil in den vergangenen Jahren mehrere Geburtsstationen in der Eifel geschlossen wurden, ist für werdende Mütter in der Eifel das belgische Krankenhaus in St. Vith die nächstgelegene Geburtsstation. In Zukunft sollen auch belgische Patienten Leistungen im Krankenhaus Prüm erhalten können.