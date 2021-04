Läden auf, Läden zu, Einkaufen nur mit Termin, "Click and Buy" - es gab viele Konzepte in den vergangenen Monaten, aber viele Einzelhändler glauben immer weniger an die Öffnungsstrategien der Politik. Auch in Pirmasens stehen die Händler unter Druck. Sie wollen nun gegen die Schließung ihrer Geschäfte klagen. Schließlich haben im wenige Kilometer entfernten Zweibrücken alle Läden auf. mehr...