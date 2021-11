per Mail teilen

In der Nähe von Hilscheid im Hunsrück soll ein neuer Funkmast gebaut werden. Das teilte die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mit. Damit solle die Mobilfunk-Versorgung zwischen Thalfang und Malborn verbessert werden. Der Mast soll eine Höhe von 35 Metern haben. Die Ortsgemeinde Hilscheid hatte sich gegen den Bau ausgesprochen. Der Funkmast sei zu hoch und werde zu nah an den Häusern gebaut, so die Gemeinde.