Die Apfelernte in der Region Trier beginnt in diesen Tagen. Doch so mancher Hobbygärtner fragt sich, was er mit den ganzen Äpfeln machen soll. Da kann Hanne Bernardy aus der Vulkaneifel helfen: Mit ihrer mobilen Apfelpresse.

Normalerweile fährt Hanne Bernardy mit ihrer mobilen Apfelpresse durch die ganze Region. Überall dorthin, wo die Leute ihre Äpfel gepflückt haben. Doch wegen der Corona-Pandemie ist dieses Jahr alles ein bisschen anders. Die Apfelpresse bleibt auf dem Hof und die Leute bringen ihre Äpfel nach Üxheim. 14 Jahre Liebe zum Apfelsaft Hanne Bernardy hat schon 14 Jahre Erfahrung im Apfelpressen. Seit 2006 macht sie nebenbei Apfelsaft. Damals hatten sie und ihre Familie auf ihrem Grundstück anderthalb Tonnen Äpfel geerntet. "Dann sind wir auf so eine Presse gestoßen und haben so viel Lust daran entwickelt und Leidenschaft, dass wir es dann irgendwann selber umgesetzt haben", erzählt sie. Jetzt steht die riesige Apfelpresse in Hanne Bernardys Holzhalle. Wer dieses Jahr Äpfel gepflückt hat, kann sie zusammen mit Namen und Adresse vollkommen kontaktlos auf Paletten vor der Halle ablegen und später abholen. Klaus-Dieter Schroeder ist schon seit Jahren Stammkunde. Er verarbeitet den frischen Apfelsaft sogar weiter, sagt er. Das ist wunderbar für den Winter: Ein Apfelglühwein, hier aus Üxheim mit eigenen Äpfeln. Das ist ne tolle Sache. Klaus-Dieter Schroeder, Kunde Seine Äpfel kullern jetzt in einen Wasserbottich, werden gewaschen und dann über ein Förderband in einen Häcksler gebracht. Die gehäckselten Äpfel kommen auf ein Band und werden vollautomatisiert von drei Rollen gepresst. Einst anstrengende Handarbeit Früher haben Bernardy und ihr Team die Maische noch per Hand auf Holzrahmen verteilt und unter eine Presse gelegt. Doch das war ziemlich anstrengend, sagt die Üxheimerin: "Wir haben umgestellt, weil man einfach nach so einer Saison so flügellahm war. Dann musste man sich drei Monate regenerieren, weil das körperlich ne harte Arbeit ist". Der herausgepresste Saft wird bei knapp 80 Grad pasteurisiert und ist dann ungeöffnet bis zu ein Jahr lang haltbar. Er wird in Tüten mit Zapfhahn gefüllt, die dann in wiederverwendbaren Pappkartons transportiert werden können. Da kommen einige Liter zusammen. Fruchtig, lecker, Apfelsaft! Hanne Bernardy erwartet dieses Jahr richtig leckeren Apfelsaft: "Sehr süß, sehr lecker natürlich. Einfach sehr fruchtig. Ich mag das total gerne. Ich freu mich da jedes Jahr drauf". In der Zeit, wo wir pressen, ernähre ich mich nur davon, weil wir für die anderen Dinge keine Zeit haben. Hanne Bernardy, Besitzerin der Apfelpresse