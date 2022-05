Mitfahrerbank aus der Eifel soll digital werden

Die Mitfahrerbank ist ein Exportschlager aus der Eifel. In vielen Orten in Rheinland-Pfalz gibt es das Angebot inzwischen. Nun ist eine App als Ergänzung geplant.

Ursula Berrens hat mit einer einfachen Idee eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Dabei hatte die Frau aus dem Eifel-Städtchen Speicher das gar nicht im Sinn, als sie sich 2014 die Mitfahrerbank ausdachte.

"In unserer Stadt fehlten uns einerseits Bänke zum Ausruhen und andererseits ein guter öffentlicher Nahverkehr", sagt die Mitarbeiterin der Caritas. Da sei es naheliegend gewesen, diese beiden Dinge zusammenzubringen.

Das Prinzip ist einfach: Wer zum Arzt oder zum Supermarkt will, setzt sich auf die Bank, stellt das Wunschziel auf einer Klapptafel ein und wartet dann auf den Chauffeur. Der dann hoffentlich auch anhält.

Mitfahrerbänke als Alternative zum wenigen ÖPNV

"Es sollte so einfach und simpel wie möglich sein. Es ging darum, den ökologischen Fußabdruck des Einzelnen zu verringern. Aber auch ganz klar darum, eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Orte untereinander in Verbindung bleiben."

Denn in Verbindung zu bleiben - das ist ohne eigenes Auto nicht so leicht in einer ländlichen Region, in der noch immer wenige Busse und Züge halten.

Mitfahrbänke finden sich mittlerweile in ganz Deutschland - zum Beispiel hier in Klausen in der Eifel. SWR

Mitfahrerbänke gibt es in ganz Deutschland

Seit 2014 ist die türkise Bank gegenüber dem Rathaus in Speicher aber nicht nur zu einem Hingucker geworden. Sie ist auch ein Exportschlager über die Grenzen der Eifel hinaus.

Die Mitfahrerbänke finden sich inzwischen bundesweit, viele auch in Rheinland-Pfalz - zum Beispiel in Bernkastel-Kues an der Mosel, in Wilgartswiesen in der Pfalz oder in Kelberg in der Vulkaneifel.

Bänke bieten wenig Verbindlichkeit

Wann immer sie jemanden dort sitzen sieht, sagt Berrens, nehme sie die Anhalter auch mit. Häufig sitzt dort allerdings niemand. Und Andy Fuchs von der "Toyota Mobility Stiftung" glaubt zu wissen, warum. Denn er hat das Angebot selbst ausprobiert.

"Ich saß da ne halbe Stunde, da sind viele Autos vorbeigefahren, keiner hielt für mich", sagt Fuchs. Nun könne das ja an ihm liegen. Aber insgesamt erkennt er bei der Mitfahrerbank dann doch ein Problem: Es fehle die Verbindlichkeit.

"Was, wenn man einen dringenden Arzt-Termin hat oder pünktlich auf der Arbeit sein muss? Oder wenn es regnet - dann ist es ja auch nicht gerade angenehm, da zu sitzen."

Apps und Displays zur Ergänzung der Bank

Doch der Verkehrsexperte will das Angebot nicht schlecht reden. Er will es optimieren, "ins digitale Zeitalter übertragen", wie er sagt. Denn Fuchs erkennt ein Potenzial.

Was ihm vorschwebt, ist einerseits eine Handy-App. Eine Plattform, auf der Leute ihre Reiseziele eintragen können, um Fahrgemeinschaften zu finden und so die Bänke mit der digitalen Welt zu vernetzen.

Und andererseits könnten die Bänke mit Bildschirmen aufgerüstet werden. Wer dort sitzt, könnte dann auf dem Display sehen, wer gerade unterwegs ist und jemanden mitnehmen möchte.

Stiftung arbeitet mit Eifelkreis an Ideen

Es ist eines von mehreren digitalen Projekten der gemeinnützigen "Toyota Mobility Stiftung" in Zusammenarbeit mit dem Eifelkreis. Das Ziel: Ideen für eine Mobilität der Zukunft zu finden, gerade auf dem Land.

Ursula Berrens ist offen für diese digitale Weiterentwicklung ihrer Idee. "Die ursprüngliche Planung war absichtlich eine analoge Planung", sagt die Eifelerin: "Aber für alle Leute, die mit der Nutzung von Apps und Internet vertraut sind, ist es leichter, wenn man sich absprechen kann. Das ist der Vorteil dieses digitalen Konzeptes, dass man nicht warten muss, bis jemand anhält.“

Mitfahrer-App wäre übertragbar auf andere Regionen

Starten soll das ganze noch dieses Jahr, sofern der Eifelkreis und die "Toyota Mobility Stiftung" einen Entwickler für die App finden. Dann, glaubt Andy Fuchs, könnte die Idee der digitalen Mitfahrerbank erneut zu einem Exportschlager aus Speicher werden.