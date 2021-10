Mitarbeiterversammlung: Insolvenzverwalter zu Zukunft am Hahn

per Mail teilen

Nach dem Insolvenzantrag des Flughafens Hahn informiert der vorläufige Insolvenzverwalter heute die Mitarbeiter. Eine wichtige Frage: Haben ihre Arbeitsplätze eine Zukunft?

Noch kann der vorläufige Insolvenzverwalter Markus Plathner nicht sagen, wohin die Reise für die Flughafenmitarbeiter gehen wird. In einem SWR Interview kurz vor Beginn der Mitarbeiterversammlung sagte er, dazu sei es noch zu früh. Jetzt gehe es für ihn zunächst darum, wieder Ruhe ins Unternehmen zu bringen. Es gebe positive Signale, deutliche Investorenanfragen, sagte Plathner dem SWR.

Gehälter am Hahn vorerst gesichert

Eins steht wohl schon fest: Die Mitarbeiter werden in den kommenden drei Monaten weiter bezahlt.

Die Mitarbeiter des Flughafens Hahn werden heute in zwei Versammlungen am Vormittag und am Nachmittag über die Lage der Flughafen GmbH nach der Insolvenzanmeldung informiert. SWR

Die Gehälter am Hahn sollen über das so genannte Insolvenzgeld bis Jahresende gesichert sein. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter Markus Plathner in Aussicht gestellt. Der Betrieb des Flughafens laufe ohne Einschränkungen weiter.

Nachtflug am Hahn könnte wichtig werden

Bei den Verhandlungen mit potentiellen Investoren könnte ein Alleinstellungsmerkmal des Flughafens Hahn eine wichtige Rolle spielen, glaubt der vorläufige Insolvenzverwalter. Die Nachtfluggenehmigung des Hahn sei ein besonderes Pfund. Tatsächlich dürfen auf den benachbarten größeren Flughäfen wie Köln, Frankfurt und Luxemburg nachts keine Flieger landen.

Erste Frachtairline verlegt Flüge wegen Insolvenz

Unterdessen berichtet die Branchenzeitung "Air Cargo News", dass eine Frachtairline wegen der Insolvenz am Hahn Flüge nach Frankfurt am Main verlegt habe. Das Unternehmen hatte das bereits vor einer Woche auf seiner Internetseite angekündigt. Dort hieß es, dass aufgrund der unklaren Perspektive in Frankfurt-Hahn bereits 65 Prozent der Flüge von dort vorsorglich zum Flughafen Frankfurt-Main verlegt wurden.

Die Flughafen Hahn GmbH und mit ihr verknüpfte Unternehmen haben Mitte Oktober einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Bad Kreuznach gestellt. Betroffen sind rund 400 Mitarbeiter.