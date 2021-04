per Mail teilen

Mit mehr als 3,5 Promille war am Samstagabend ein 54 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein unterwegs. Der Mann war laut Polizei in Hillesheim aufgefallen, als er sich offenbar stark alkoholisiert in sein Auto setzte und davonfuhr. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen . Den Führerschein musste er den Beamten übergeben.