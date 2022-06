9-Euro-Ticket: Viele wollen auch an die Mosel

Matthias aus Trier hat am Wochenende seine Freundin Katharina in ihrem Heimatort Briedel an der Mosel besucht. Die beiden wohnen zusammen in Trier. Normalerweise fahren sie die Strecke mit dem Auto. Doch mit dem 9-Euro-Ticket lassen sie jetzt häufiger das Auto stehen. So könnten sie viel Geld sparen und auch noch etwas für die Umwelt tun, sagen sie.

SWR Joachim Keller