Essenszwang, Schläge und Demütigungen. Davon berichten Betroffene, die als Kinder in einem Heim in Langweiler untergebracht waren. Geführt wurde das Heim damals von Nonnen.

Eigentlich sollte das Kindererholungsheim in Langweiler im Kreis Birkenfeld dazu dienen, Kinder "aufzupäppeln", weil sie zu dünn waren. Doch statt Fürsorge und Hilfe zu bekommen, mussten die Kinder im Heim in Langweiler unter den Schikanen der Marienschwestern leiden.

Orden will aufklären

Als die Vorwürfe laut wurden, hatte der Orden Aufarbeitung angekündigt. Jetzt hat die Berliner Theologin Barbara Kreichelt einen Bericht vorgelegt. Sie ist die beauftragte Ansprechperson für die Betroffenen.

Das Kindererholungsheim in Langweiler Das sogenannte Kindererholungsheim wurde zwischen 1951 und 1988 von den Marienschwestern geführt. Zwischen 900 und 1.000 Kindern kamen nach Angaben des Berichts pro Jahr dort hin. Bis 1980 seien rund 29.000 Mädchen und Jungen für einen Zeitraum von vier Wochen bis zu einem Jahr untergebracht gewesen. Für die Jahre 1980 bis 1988 gebe es keine Zahlen. Mittlerweile sind die Nonnen, die damals in dem Kindererholungsheim arbeiteten, verstorben. Nur eine lebe noch.

In dem Bericht werden überwiegend negative Erfahrungen der Betroffenen geschildert. Es gibt nur wenige positive Schilderungen von Menschen, die in dem Heim untergebracht waren.

Demütigungen an der Tagesordnung

Die Opfer beschreiben in dem Bericht immer wieder von Demütigungen durch die Nonnen. So hätten einige beispielsweise nachts in der Ecke stehen müssen oder seien vor anderen Kindern wegen ihrer Schwächen lächerlich gemacht worden, heißt es in dem Bericht.

Wer sich im Bett nur umdrehte oder nicht gehorchte, musste mit Schlägen auf den nackten Po rechnen - entweder mit einem Stock oder einer Nadel in der Hand. "Ich hatte sechs Wochen Todesangst", schildert ein Opfer.

Die Bilder aus dem Kindererholungsheim in Langweiler vermitteln eine Idylle. Aber der Schein trügt: Denn in den Ferien wurden die Kinder offenbar von den Nonnen misshandelt. Anette Hannwacker

Kinder mussten Erbrochenes essen

Auch beim Essen herrschten strenge Regeln. Der Teller habe grundsätzlich leer gegessen werden müssen.

Das Essen sei sehr fettig gewesen, berichten Betroffene. Es habe viel Zucker und Milch sowie Grießbrei, Pudding, aber auch Schmalz, Speckknödel gegeben. Wer sein Essen nicht vertragen und deshalb erbrochen habe, hätte dennoch aufessen müssen. Auch das Erbrochene hätte gegessen werden müssen, berichtet ein Betroffener.

Heute beherbgergt das ehemalige Kloster Marienhöh in Langweiler ein Luxushotel. Früher war es ein Kindererholungsheim. SWR Christian Altmayer

Betroffene spüren die Folgen bis heute

Die Folgen der Misshandlung wiegen bei einigen Betroffenen bis heute schwer. "Meine seelischen Schmerzen kann mir keiner nehmen", schreibt ein Betroffener. Das habe auch Auswirkungen auf die Essgewohnheiten. Quark, Käse oder Joghurt sei für viele bis heute ungenießbar.