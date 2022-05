Missbrauch im Bistum Trier: Betroffene veröffentlichen Buch

per Mail teilen

Die Initiative MissBiT legt heute eine Studie über Missbrauch im Bistum Trier vor. 55 Fälle werden erwähnt, von denen der frühere Bischof Stein einige vertuscht haben soll.

Wenn Thomas Schnitzler über den Platz hinter dem Trierer Dom radelt, macht ihn das wütend. Es ist der Name dieses Ortes, mitten in der Stadt, den der Wissenschaftler "unerträglich" findet, wie er sagt. Denn der Platz ist nach dem verstorbenen Bischof Bernhard Stein benannt. Und das darf, wenn es nach Schnitzler geht, nicht so bleiben.

Seit einigen Jahren werden Vorwürfe laut, der ehemals höchste Geistliche des Bistums Trier habe Fälle von Kindesmissbrauch vertuscht. Hunderte Taten seien unter Stein vertuscht worden, sagt Schnitzler, der selbst Betroffener von sexueller Gewalt und Sprecher der Opferinitiative MissBiT ist.

Die Abkürzung MissBiT steht für "Missbrauchsopfer und Betroffene im Bistum Trier". Die Initiative gründete sich im Jahr 2010. Ziel der Initiative ist die Aufarbeitung der Fälle von körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt in der katholischen Kirche, vor allem im Einzugsbereich des Bistums Trier.

MissBiT nennt erstmals Klarnamen mutmaßlicher Täter

Viele dieser Fälle stellt die Organisation nun im neuen Buch "Geschädigte durch Kindesmissbrauch und sexuelle Gewalt im Bistum Trier" vor. 55 beschuldigte Kleriker werden dort teils erstmals mit bürgerlichem Namen erwähnt. Sie sollen sich laut Recherchen der Initiative an etwa 200 Kindern und Jugendlichen in Trier, in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und im Saarland vergriffen haben.

Auffällig ist dabei, dass die meisten geschilderten Berichte, konkret 45 Stück, aus den Jahren 1967 bis 1980 stammen. Also aus der Zeit, als Bernhard Stein die Geschicke des Bistums leitete.

Neben Albertinum und Fall Weißenfels auch viele unbekannte Fälle

So ist im Buch etwa die Rede von einem Priester im Dekanat Konz, der 1962 ein sechsjähriges Mädchen mit einem Schlafmittel "gefügig gemacht" haben soll. Es werden sexuelle Übergriffe bei Zeltlagern geschildert und Missbrauch nach dem Religionsunterricht in einer Dorfschule bei Schweich, wo ein Pfarrer offenbar Kinder einsperrte, um sich an ihnen zu vergehen.

Einige der Fälle werden durch das Buch erstmals bekannt. Manche werden in der Öffentlichkeit hingegen schon länger diskutiert. So ist etwa die Gewalt im Bischöflichen Internat Albertinum in Gerolstein ein Thema der Studie, ebenso die Leidensgeschichte einer Frau, die sich selbst Karin Weißenfels nennt.

Sie berichtete gegenüber verschiedenen Medien, dass sie von einem Priester geschwängert und dann zu einer Abtreibung gedrängt worden sei. Kürzlich landete der Fall erneut in den Schlagzeilen, weil Bischof Stephan Ackermann den Klarnamen des Missbrauchsopfers bei einer Konferenz nannte.

Eifeler Pfarrer soll 18 Kinder missbraucht haben

Der größte Missbrauchsskandal der jüngeren Geschichte im Bistum Trier hat sich laut der Studie aber in Ehlenz abgespielt, einer kleinen Gemeinde bei Bitburg in der Eifel. Hier soll ein Pfarrer 18 Kinder und einen Volljährigen missbraucht haben.

Gut zehn Jahre lang sei der offenbar pädophile Täter unbehelligt geblieben, bis ein Lehrer ihn anzeigte und er zu einer Haftstrafe im Wittlicher Gefängnis verurteilt wurde.

"Die größte Schweinerei hat der Bischof gemacht, wenn er gewusst hat, dass der Pastor so‘n Kerl war."

Zuvor hatte das Bistum unter Leitung von Bischof Bernhard Stein nicht auf die Vorwürfe und auch auf Beschwerden von Eltern reagiert, heißt es in der MissBiT-Studie. Stein soll den Priester sogar im Gefängnis besucht haben und ihm später eine Pensionärswohnung in Speyer vermittelt haben.

Bernhard Stein war von 1967 bis 1980 Bischof von Trier. SWR

Hat Bischof Stein Missbrauchsfälle vertuscht?

Der Fall zeigt laut der Opferinitiatve den Umgang des früheren Bischofs mit Missbrauchsfällen und Betroffenen. Der höchste Kleriker habe Opfer ignoriert, Taten vertuscht und beschuldigte Priester allenfalls versetzt.

"Nach unseren Erkenntnissen war der Bischof massiv verstrickt in den Missbrauch."

"Unübersehbar ist der Tatbestand der Strafvereitelung", lautet daher eine Schlussfolgerung im Buch, Stein sei "ein erhebliches Verantwortungsversagen anzulasten". Dadurch seien viele Taten erst bekannt geworden, als sie lange verjährt waren und die Beschuldigten bereits gestorben waren.

Grüne fordern Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes

Für Schnitzler und seine Mitstreiter ist das Grund genug, eine "symbolische Verantwortungsübernahme" zu fordern. Direkt auf den ersten Seiten des Buches verlangt der Autor, die Unbenennung des Bischof-Stein-Platzes und die posthume Aberkennung von dessen Ehrenbürgerwürde und Bundesverdienstkreuz.

Die Studie soll in dieser Sache weiteren Druck auf den Trierer Stadtrat ausüben. Denn der hatte das Thema am 23. März erneut vertagt, nachdem die Grünen gefordert hatten, den Platz hinter dem Dom in "Platz der Menschenwürde" umzubenennen.

Denn auch in der Fraktion hatten einige Mitglieder die Akten zu Stein gesichtet. Auch Richard Leuckefeld, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Trierer Stadtrat, kennt die Vorwürfe und ist sich daher sicher: "Stein wusste Bescheid über den Missbrauch und er hat auch Anteil daran, dass die Täter nach ihren Versetzungen immer wieder übergriffig wurden."

Zwischenbericht von Kommission wird im Herbst erwartet

SPD und CDU wollten damals allerdings lieber noch keine Entscheidung im Stadtrat treffen. Ihre Begründung lautete damals: Man wolle den Zwischenbericht einer vom Bistum Trier beauftragten Aufarbeitungskommission abwarten. Das Ergebnis wird im Herbst erwartet.

Thomas Schnitzler kann dieses Argument allerdings nicht nachvollziehen. Für ihn liegen nun alle Fakten zur Rolle von Bernhard Stein auf dem Tisch. In einem Buch mit 130 Seiten, zu kaufen beim Trierer Verlag Op gen Beek für 12 Euro.