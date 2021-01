per Mail teilen

In Luxemburg öffnen ab heute wieder die Geschäfte, Schulen, Sport- und Kulturstätten. Hotels und Restaurants bleiben weiter geschlossen. In Rheinland-Pfalz hingegen gilt ab heute eine neue Corona Landesverordnung, die die geltenden Regelungen noch weiter verschärft. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer appelliert, jetzt nicht nach Luxemburg zum Einkaufen zu fahren, sondern weiterhin den regionalen Einzelhandel, der viel Abhol- und Lieferdienst anbiete, zu unterstützen.

Außerdem habe Luxemburg schon sehr lange viel höhere Zahlen als Rheinland-Pfalz. Dreyer sagte, man werde genau beobachten, ob das zu zusätzlichen Einträgen in unserer Region führe.