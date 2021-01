In der Region Trier sind im Zusammenhang mit der Coronakrise und den Zwangsschließungen etwa 20 Prozent der Minijobs im Gastgewerbe weggefallen. In Trier waren es 23 Prozent, im Kreis Bernkastel-Wittlich waren die Auswirkungen mit einem Rückgang um 14 Prozent weniger drastisch, teilte die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten mit. Die Gewerkschaft fordert, mehr Minijobs in sozialversicherungspflichtige Stellen umzuwandeln. Die 450 Euro-Jobs seien nicht krisenfest, die Betroffenen lebten in ständiger Angst um ihren Arbeitsplatz und hätten keinen Anspruch auf Kurzarbeit.