Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist gestern auf der Panoramastraße in Richtung Minheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er in Höhe eines Aussichtspunktes in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er stürzte und rutschte über die Straße unter eine Leitplanke. Dabei wurde er schwer verletzt.