Minheim testet modernes Arbeiten in Containern

In Minheim an der Mosel wird derzeit mit zwei Containern ein Coworking Space getestet. Die Gemeinde will damit auch Moselurlauber anlocken, die zwischendurch arbeiten müssen.

Resi Schmitz tippt eifrig in die Tasten ihres Laptops. Sie sitzt auf einer Bank, an einem Tisch, der auf einer Terrasse aus Holz inmitten von schattenspendenden Bäumen steht. Schmitz ist Eigentümerin einer Praxis für Familienberatung in der Eifel. Sie ist regelmäßig in ihrer Ferienwohnung an der Mosel, von wo aus sie auch arbeitet , also Mails schreibt und Telefonate führt.

Coworking-Space in der Region Trier In der Region Trier gibt es bereits an vielen Orten sogenannte Coworking Spaces, was sich am besten mit "Gemeinschaftsarbeitsraum" übersetzen lässt. Dort können sich Menschen Schreibtische anmieten und arbeiten. Das ist bereits in vielen Gemeinden in der Region Trier möglich. Darunter beispielsweise Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Langsur (Kreis Trier-Saarburg), Horbruch (Kreis Birkenfeld), Gerolstein (Vulkaneifelkreis) oder auch der Stadt Trier. Der Aufbau von Coworking Spaces wird sowohl vom Bund als auch vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, das für die Förderung auf Bundesebene zuständig ist, liegen die Vorteile vor allem darin, dass Beschäftigte unterschiedlicher Branchen aufeinander treffen und ein Austausch stattfindet, der oftmals einen Nutzen hat. Zudem lasse sich im Vergleich zum Homeoffice im Coworking Space Beruf und Privatleben besser voneinander trennen. Coworking Spaces würden auch eine Infrastruktur (z. B. schnelles Internet) bieten, die nicht bei allen Homeoffice-Arbeitsplätzen selbstverständlich sei.

Arbeiten auch an der frischen Luft möglich

Das alles kann sie jetzt aus dem Coworking Space erledigen und derzeit sogar wegen des schönen Wetters an der frischen Luft, sagt Schmitz. "Es ist viel frischer Wind um die Nase. Und frischen Wind braucht man, um gut arbeiten zu können."

Resi Schmitz arbeitet auf einer Holzterrasse, die eher an ein Baumhaus erinnert - sie ist vom Coworking-Space in Minheim begeistert. SWR

"Ich kann auch mal den Platz wechseln, dann gehe ich in eine Nische. Und ziehe mich da noch mal für eine Stunde hin zurück."

Neben der Außenterrasse mit ihren zwei Arbeitsplätzen und der Kaffeeküche gibt es auch noch einen Container, der aufgebaut wurde. Dort sind weitere zwei Arbeitsplätze eingerichtet.

Ortsbürgermeisterin: Coworking Space wird gut angenommen

Die Plätze sind bereits jetzt gut belegt, sagt die Ortsbürgermeisterin von Minheim, Sonja Scholtes. Die ersten Buchungen kamen schon kurz nach dem Start, Anfang August, sagt sie. "Das war eine Gruppe von Menschen, die sich hierfür ein Meeting getroffen haben. Wir hatten Leute hier, die gesagt haben, dass sie mal Coworking Space nutzen wollen als Alternative zum Schreibtisch im Homeoffice und wir hatten eine Vorstandssitzung hier."

Die Ortsbürgermeisterin von Minheim, Sonja Scholtes sowie Jens Kramer, der vor Ort nach dem Rechten schaut und der Kundschaft auch Kaffee kocht. SWR

Die Ortsbürgermeisterin denkt noch weiter. Sie will mit dem Coworking Space in Minheim vor allem Touristen ansprechen, die an der Mosel Urlaub machen. "Wir haben ja auch den großen Wohnmobilstellplatz mit 90 Stellplätzen. Da wird sicher auch der ein oder andere mal kommen, um die bewusste Trennung auch im Urlaub wahrzunehmen und sich hier für ein paar Stunden ein voll ausgestattetes Büro zu mieten."

"Es geht um das Thema Workation, das heißt, dass wir Arbeit und Urlaub miteinander verbinden."

Gemeinde will nach Testphase Bilanz ziehen

Nach der insgesamt achtwöchigen Testphase soll entschieden werden, wie es Minheim weitergeht. Wenn die Bilanz positiv ausfällt, dann soll in einem Haus, in dem einst die Lehrerwohnung der Gemeinde war, ein dauerhaftes Coworking Space eingerichtet werden.

Familientherapeutin Resi Schmitz hofft, dass das passiert. Sie würde sich regelmäßig einen Schreibtisch dort mieten, sagt sie. "Mir macht es sehr viel Spaß. Ich finde, es ist ein Gewinn dieses Coworking Space. Ich finde auch durch diese Flexibilität der Arbeitsorte. Das inspiriert einen noch einmal ungemein."