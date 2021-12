54.000 Beschäftigte verdienen weniger als 12 Euro die Stunde

per Mail teilen

Von einem Mindestlohn von 12 Euro würden in der Region Trier mehr als 54.000 Menschen profitieren. Das teilte die Gewerkschaft NGG mit.

Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe, aber auch in Bäckereien und Metzgereien arbeiteten viele Beschäftigte derzeit unter dem aktuellen Mindestlohn von 9 Euro 60. Noch größer sei die Gruppe derer, die derzeit weniger als 12 Euro pro Stunde verdienten. Die Gewerkschaft beruft sich auf eine Studie des Prestel-Instituts in Hannover. Demnach würde bei einem Mindestlohn von 12 Euro die Kaufkraft in der Region Trier um mehr als 80 Millionen Euro steigen. Die Gewerkschaft fordert die neue Bundesregierung dazu auf, ihre im Koalitionsvertrag festgelegte Absicht, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben, möglichst schnell umzusetzen.