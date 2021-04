per Mail teilen

In der Corona-Krise waren sie eine dringend benötigte Lieferung: Atemschutzmasken aus China. Doch jetzt musste des Kreis 10.000 Masken zurückgerufen, die er zuvor bei einem chinesischen Unternehmen bestellt und weiterverkauft hatte.

Laut der Kreisverwaltung hat der Kreis mittlerweile rund 6.400 Masken zurückbekommen. Der Kreis geht außerdem davon aus, dass der Rest weggeworfen oder unschädlich gemacht worden ist. Derzeit werde zudem mit dem chinesischen Unternehmen geklärt, inwiefern der entstandene Schaden und die Masken ersetzt werden können.

Insgesamt 20.000 FFP2-Masken bestellt

Insgesamt hatte der Kreis unter anderem 20.000 FFP2-Schutzmasken bei einem chinesischen Unternehmen aus der Unternehmenansiedlung "Oak Garden" bei Hoppstädten-Weiersbach bestellt.

Tausende FFP2-Masken erfüllten deutsche Kriterien nicht

Laut des Kreises wurde eine Probe dieser Masken an ein Labor geschickt, mit dem Ergebnis, dass die Hälfte dieser bestellten FFP2-Masken die Kriterien, die an Atemschutzmasken der FFP2-Kategorie in Deutschland geknüpft sind, nicht erfüllen. Die Masken seien für den medizinischen Gebrauch nicht verwendbar gewesen, teilte der Landrat des Kreises mit.

10.000 Masken zurückgerufen

Nach Angaben der Kreisverwaltung in Birkenfeld wurde das aber erst bekannt, als die 10.000 Masken von der Wirtschaftsförderung des Kreises schon an die Verbandsgemeinden und die Stadt Idar-Oberstein verkauft worden sind. Aus diesem Grund habe man die Masken zurückrufen müssen.