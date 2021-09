Eifel-Landwirte fordern von Molkereien besseren Milchpreis

per Mail teilen

Zahlreich Landwirte haben am Mittwoch vor der Molkerei Arla in Pronsfeld wegen des niedrigen Milchpreises demonstriert. Sie wollen, dass die Molkereien weniger Milch auf den Markt bringen.

Auf diese Weise könnten die Preise wieder anziehen, so die Landwirte. Sie gehören alle dem Bundesverband der deutschen Milchviehhalter an.

Die Landwirte fordern von den Molkereien eine Regulierung des Milchmarktes. Wenn viel Milch auf dem Markt sei sollten sie weniger anbieten. So könne der Milchpreise wieder steigen. Arla in Pronsfeld lehnt das ab. SWR

Molkereien lehnen Regulierung ab

Arla in Pronsfeld lehnt diese Vorschläge ab. Sie seien vom Weltmarkt abhängig und müssten dort reagieren, so das Unternehmen. Der Preis für Milch in Deutschland sei daher mit diesen Vorschlägen nicht zu steuern.

Außerdem würden sie bereits gute Preise zahlen da sie die Nöte der Bauern kennen, so das Unternehmen. Sie seien durchaus bereit nach Lösungen für einen besseren Milchpreis zu suchen.