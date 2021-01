Karneval direkt vor der Tür. Das gibt’s in Trier. Auch wenn der Straßen-Karneval bzw. die Fastnacht ausfallen, wenigstens das kann man sich in Trier gönnen: Mit dem karnevalistischen Lieferservice einer Supermarkt-Kette. Die Karnevalisten liefern die Ware zu den Kunden – und zeigen , was sie noch so alles drauf haben.