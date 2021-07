per Mail teilen

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft setzt die Förderung eines Projekts zur Mikrosimulation in Trier fort, und zwar mit 2,7 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre. Wie die Universität mitteilte, prognostizieren Forscher beim sogenannten MikroSim Entwicklungen in Deutschland – etwa zum demografischen Wandel und Pflegebedarf. Ihre Modelle dienten Politik, Gesellschaft und Wirtschaft als Grundlage, um nachhaltige Entscheidungen treffen und Fehlentwicklungen vorzubeugen. Neben Trier sind auch die Uni Duisburg-Essen, das Statistische Bundesamt und das Institut zur Wirtschaftsforschung in Berlin beteiligt.