per Mail teilen

Warum musste ein Mieter sterben? Damit beschäftigt sich am Montag das Amtsgericht Daun. Der Prozess startet heute im dritten Anlauf.

Es ist an diesem Montag das dritte Mal, dass der Prozess am Amtsgericht Daun gegen den 78-jährigen Vermieter starten soll. Zwei Mal ist er schon ausgefallen.

Beim ersten Termin Ende November war der Angeklagte nicht erschienen. Der zweite Termin im Januar fand ebenfalls nicht statt, weil der Angeklagte keinen Rechtsanwalt hatte. Da er schwerhörig ist, konnte er der Verhandlung nicht folgen. Das Gericht ordnete deshalb an, dass der Vermieter einen Pflichtverteidiger bekommt. Weil der Angeklagte schwerhörig ist, darf pro Tag immer nur zwei Stunden verhandelt werden.

Warum starb der Mieter?

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den Vermieter: Er soll seinem Mieter im Herbst 2023 Strom, Wasser und Heizung abgestellt haben. Außerdem habe er das Schloss der Haustür des Mehrfamilienhauses ausgetauscht, ohne seinem Mieter einen neuen Schlüssel zu geben. Der sei dann von Passanten stark unterkühlt auf der Straße gefunden worden.

In der Folge starb der 65-jährige Mieter laut Anklage an Herzversagen bei einer ausgeprägten Lungenerkrankung, womöglich in Kombination mit der Unterkühlung.

Weil die Familie des Toten sich nicht erklären konnte, warum er nicht in seine Wohnung gegangen war, hatte sie laut Gericht die Polizei eingeschaltet. Was tatsächlich vor gut einem Jahr passiert ist, muss das Amtsgericht Daun nun klären.