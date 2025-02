Michelle Ney aus Aach wird seit Ende Januar vermisst. Die 15-Jährige wurde zuletzt an einer Bushaltestelle gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wo ist Michelle Ney aus Aach (Kreis Trier-Saarburg)? Diese Frage beschäftigt derzeit die Polizei. Die 15-Jährige wird seit dem 28. Januar vermisst.

Michelle Ney aus dem Kreis Trier-Saarburg wird seit Ende Januar vermisst. Die Polizei sucht nach ihr. Polizei Rheinland-Pfalz

Sie wurde nach Polizeiangaben zuletzt an einer Bushaltestelle in der Nähe des Jugendhilfezentrums "Haus auf dem Wehrborn" in Aach gesehen. Dort sei sie gegen 17.30 Uhr in einen Bus in Richtung Trier eingestiegen. Es könnte sein, dass die Jugendliche nach Piesport, Salmtal oder Konz wollte.

Polizei sucht Zeugen

Michelle Ney ist der Polizei zufolge 1,61 Meter groß, schlank und hat lange braune/blonde Haare. Welche Kleidung sie am Tag ihres Verschwindens trug, sei nicht bekannt.

Wer die 15-Jährige gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden: 0651/983-43390.