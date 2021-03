Das Waldhotel Sonnora in Dreis im Kreis Bernkastel-Wittlich ist erneut mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Das Sonnora ist damit weiterhin eines von nur zehn Restaurants in Deutschland, die drei Michelin-Sterne haben. Weiterhin zwei Sterne hat das "schanz.restaurant" in Piesport an der Mosel.