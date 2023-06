Die Staatsanwaltschaft Trier hat einen Jugendlichen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll in Olzheim auf zwei junge Männer eingestochen haben.

Die beiden Brüder im Alter von 21 und 23 Jahren waren am Fastnachtssonntag 2023 mit einer Gruppe von vermutlich drei Personen in Streit geraten. Das teilte die Polizei im Februar dieses Jahres mit.

Nach der Auseinandersetzung hätten sich die Brüder auf den Heimweg gemacht und kurz vor ihrem Zuhause drei Personen angetroffen. Diese sollen am vorangegangenen Streit beteiligt gewesen sein.

Laut Staatsanwaltschaft kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der jetzt angeklagte Jugendliche auf beide Brüder eingestochen habe. Diese hätten lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Junge Frau und junger Mann sind mitangeklagt

Der Tatverdächtige wurde nach Angaben der Polizei am Rosenmontagabend festgenommen. Am Tag darauf wurde er demnach einem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Jugendliche wurde in eine Jugendstrafanstalt eingewiesen.

Mitangeklagt sind außerdem ein weiterer junger Mann wegen gefährlicher Körperverletzung sowie eine junge Frau wegen unterlassener Hilfeleistung. Sie habe für die Verletzten keine Hilfe gerufen. Wann der Fall vor der Jugendkammer verhandelt wird, steht noch nicht fest.