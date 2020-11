Bis Ende des Jahres soll es in ganz Rheinland-Pfalz 36 Zentren für Corona-Impfungen geben. In Trier ist der Messepark dafür vorgesehen.

Die Stadt Trier ist nach eigenen Angaben gut vorbereitet, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) sagte, die Berufsfeuerwehr und das Gesundheitsamt hätten bereits seit Wochen an einem Konzept gearbeitet. Die Impfungen könnten im Trierer Messepark durchgeführt werden.

Wenn der Corona-Impfstoff verfügbar wird, könnten Impfungen im Trierer Messepark durchgeführt werden SWR

Mehrere Tausend Impfungen pro Tag

Schmitt sagte, in Trier könnten in einem Zwölf- Stunden-Betrieb, also unter Volllast, bis zu 5.000 Corona-Impfdosen verabreicht werden. Das Gesundheitsamt in Trier prüfe gerade, welche Kühlmöglichkeiten vor Ort vorgehalten werden müssten. Es müsste jetzt auch noch geklärt werden, welches medizinische Personal notwendig sei.