CDU-Basis der Region Trier bewertet Merz-Wahl positiv

per Mail teilen

Mitglieder der CDU-Basis in der Region Trier sehen die Wahl von Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden überwiegend positiv. Das ergab eine Nachfrage des Südwestrundfunks.

Erstmals in der Geschichte der CDU konnten die Mitglieder über den künftigen Parteichef entscheiden. Und Friedrich Merz hat klar gewonnen.

Heute gab die CDU bekannt, dass der 66-Jährige 62,1 Prozent und damit die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei der Befragung der Partei-Basis erhalten hat.

Merz soll die Parteimitglieder wieder versöhnen

Der CDU-Vorsitzende des Bezirks Trier, Moritz Petry, sagte dem SWR, er habe den Sauerländer selbst gewählt. Insofern habe sein Kandidat gewonnen.

Merz, der als Favorit der Konservativen und des Wirtschaftsflügels gilt, stehe nun dafür, dass die CDU sich mit einem Teil der Parteimitglieder wieder versöhne - auch mit denen die ausgetreten sind, so Petry.

Zufrieden mit eindeutigem Ergebnis der Befragung

Simone Thiel, Vorsitzende der Frauenunion im Bezirk Trier, sieht in der Wahl von Merz keinen Rechtsruck, obwohl Kritiker mit ihm einen Rückfall in vormerkel'sche Zeiten befürchten.

Thiel wollte auf Anfrage keine Angabe zu ihrem bevorzugten Kandidaten machen, bewertet es aber bereits als sehr positiv, dass bei der Mitglieder-Befragung ein eindeutiges Ergebnis herausgekommen ist.

Auch Nicht-Merz-Wähler finden warme Worte

Magdalena Zelder, die für die CDU im Kreistag Bernkastel-Wittlich sitzt, sagte, ihr persönlicher Kandidat habe nicht gewonnen. Es sei jedoch eine Wahl der Partei-Basis gewesen, insofern sei das Ergebnis in Ordnung.

Was Merz selbst angeht, hat sie gewissen Bedenken. Wenn Merz aber alle Strömungen mit ins Boot nehme, könne man die Ärmel hochkrempeln und loslegen.

Friedrich Merz setzte sich bei der Mitglieder-Befragung gegen seine Konkurrenten Norbert Röttgen und Helge Braun durch.

Der Außenpolitiker Röttgen erhielt 25,8 Prozent der Stimmen, der frühere Kanzleramtschef Braun 12,1 Prozent. An der Wahl hatten 132.617 Mitglieder online teilgenommen, 115.743 per Brief.