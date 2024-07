Als die Nims in Messerich im Eifelkreis im Juli 2021 zum reißenden Strom wurde, war fast das ganze Dorf überflutet. Viele Menschen haben auch heute noch Angst vor neuem Hochwasser.

Messerich in der Nähe von Bitburg ist eine kleine Gemeinde mit etwa 600 Einwohnern. Durch den Ort fließen der kleine Fluss Nims und der Kirchbach. Die Nims ist normalerweise kaum einen halben Meter tief – im Juli 2021 stieg sie auf etwa vier Meter an und überflutete fast den ganzen Ort. 60 Häuser in Messerich waren stark beschädigt, eins musste sogar abgerissen werden. Jetzt, drei Jahre nach der Flut 2021, haben viele Menschen in Messerich jedes Mal Angst, wenn wieder Gewitter oder Starkregen vorhergesagt werden.