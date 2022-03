In Trier haben am Sonntag etwa 600 Menschen auf dem Viehmarktplatz für Frieden in der Ukraine demonstriert. In Gerolstein haben sich 400 Menschen zu einem Friedensgebet am Brunnenplatz versammelt. Initiiert war es von der Stadt Gerolstein und der evangelischen und katholischen Kirche. Auch in Idar-Oberstein versammelten sich am Nachmittag etwa 80 Menschen, um für Frieden zu demonstrieren.