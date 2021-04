Wohnen in der Stadt ist teuer, das zeigt auch der neue Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz. Viele suchen sich deshalb günstigere Grundstücke auf dem Land.

Die Frage nach dem richtigen Grundstück oder der besten Wohnlage wird oft durch den Geldbeutel bestimmt. Denn gerade Grundstücke in der Stadt, auf denen schon ein Ein- oder Zweifamilienhaus steht, sind teuer. Deshalb suchen viele Familien Alternativen auf dem Land, sagt auch Immobilienmakler Jörg Holstein, der im Vorstand des Immobilienverbandes Deutschland IVD West sitzt und für die Region Trier zuständig ist. Denn es könnte und wolle sich nicht jeder ein Haus in der Stadt leisten.

Große Preisunterschiede bei Grundstücken

Wie stark die Preise auseinander gehen, zeigt auch der Landesgrundstücksmarktbericht. In Trier bezahlt man demnach für ein Grundstück, bebaut mit Ein- oder Zweifamilienhaus, ungefähr um die 580.000 Euro. Schmißberg im Kreis Birkenfeld hingegen hat den niedrigsten Grundstückspreis mit nur 210.000 Euro in ganz Rheinland-Pfalz.

Familien ziehen das Leben im Grünen vor

Doch die Preise sind nicht der einzige Grund, warum es viele aufs Land zieht, erzählt der Immobilienmakler. Viele junge Familien, die sich ein eigenes Haus wünschten, wollten auch einen Garten, in dem beispielsweise die Kinder spielen könnten. Das sei in der Stadt oft schwer umzusetzen.

Luxemburger nutzen Deutschland als Wohnort

Grundstücke, Wohnungen und Häuser sind in Luxemburg nach wie vor deutlich teurer als in Deutschland. Das zeigt auch der Landesgrundstücksmarktbericht. Beispielsweise kostet eine Eigentumswohnung in den luxemburgischen Grenzgemeinden, wie Mertert oder Grevenmacher zwischen 4800 und 5800 Euro pro Quadratmeter, während man in Trier für eine Wohnung in guter Lage ungefähr 3200 Euro pro Quadratmeter zahlt.

Daher zieht es viele Luxemburger in die benachbarte Region Trier. Allerdings wollen sie nicht nur nach Trier, sondern ziehen auch in die umliegenden Verbandsgemeinden, wie Schweich, Trier-Land oder in die Gemeinden an der Obermosel.

Folgen der Corona-Pandemie für den Immobilienmarkt unklar

Bisher sei noch nicht viel von der Corona-Pandemie auf dem Immobilienmarkt zu spüren, sagt Jörg Holstein vom Immobilienverband Deutschland IVD West. Zwar habe er vereinzelt Absagen von Käufern erhalten, denen ein Geschäft zu Pandemiezeiten zu unsicher war, allerdings habe das nicht wirklich Auswirkungen gehabt.

"Wie sich die Corona-Pandemie auf die Immobilien-Preise auswirkt, das wird man in den nächsten Jahren sehen. Alles andere wäre Spekulation." Jörg Holstein, Vorstandsmitglied Immobilienverband Deutschland IVD West

Es hänge aber auch viel von der wirtschaftlichen Entwicklung ab, sagt er. Zum Beispiel, ob es weitere Lockdowns gebe oder die Wirtschaft unter der Pandemie leidet.

Denn wenn einzelne sich Häuser oder Wohnungen nicht mehr leisten könnten, würde wieder mehr auf den Markt kommen, sodass der Preis sinkt. Angebot und Nachfrage seien dazu auf dem Immobilienmarkt der Richtwert.