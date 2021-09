In der Region Trier sind in Erstaufnahmeeinrichtungen derzeit etwa 350 Menschen aus Afghanistan untergebracht worden. Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die meisten davon, nämlich etwa 245, in Bitburg. Nach Trier seien etwa 80 und nach Hermeskeil etwa 30 Menschen aus Afghanistan gekommen. Einige von ihnen seien frühere Ortskräfte, die in Afghanistan die Bundeswehr oder andere deutsche Institutionen unterstützt hätten.