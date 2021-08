Ein Mann ist am Vormittag offenbar nach einem medizinischen Notfall auf der A1 in der Nähe von Föhren gestorben. Nach Polizeiangaben wurde der Wagen des Mannes langsamer, geriet nach rechts von Fahrbahn und fuhr dann in einen Graben neben der Autobahn. Ersthelfer stellten fest, dass der 54-Jährige leblos in seinem Sitz saß. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann.