In Arenrath in der Eifel ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer ist noch offen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Wittlich-Land mitteilte, brach das Feuer in dem Einfamilienhaus um kurz vor fünf Uhr aus. Der Mann befand sich demnach als einzige Person in dem Haus. Er sei aus dem Gebäude geborgen worden, verstarb jedoch an der Einsatzstelle. Der Brand ist laut Feuerwehr inzwischen unter Kontrolle. Die Feuerwehr sei im Moment noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wie es zu dem Feuer in dem Haus kommen konnte, ist noch unklar. Bei einem Wohnhausbrand in Arenrath in der Eifel ist ein Mann ums Leben gekommen. Polizeidirektion Wittlich