In einem Baumarkt im Gewerbegebiet Trier-Euren hat es am Samstagvormittag einen bewaffneten Raubüberfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen und Geld gefordert. In dem Baumarkt waren zur Zeit des Überfalls schon viele Kunden. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.