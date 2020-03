per Mail teilen

Um die Ausbreitung des Coronavirus im öffentlichen Nahverkehr so gering wie möglich zu halten, hat der Verkehrsverbund Region Trier Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Fahrkarten können nicht mehr beim Busfahrer gekauft werden. Fahrgäste sollten sich ihre Bustickets entweder an den Verkaufsstellen oder am Automaten kaufen oder sich ein Handy-Ticket besorgen. Die vordere Bustür bleibt zum Schutz der Busfahrer geschlossen. Ein- und Ausstieg sind nur über die mittleren und hinteren Türen möglich.