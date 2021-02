Die ersten Straßen entlang der Mosel sind gesperrt worden. Der Fluss führt wieder Hochwasser. Viele ufernahe Parkplätze sind überschwemmt.

Wie das Hochwassermeldezentrum mitteilte, wurde am Pegel Trier in der Nacht zum Dienstag die Sechs-Meter-Marke überschritten. Die Experten rechnen damit, dass die Mosel dort bis zum Mittwochmorgen die Sieben-Meter-Marke erreicht.

Anschließend gehe das Wasser bis Donnerstag wieder auf etwa sechs Meter zurück - könne danach aber wieder leicht steigen.

Auch Pegel von Nahe und Saar sinken

Auch bei der Saar sei ein ähnliches Auf und Ab zu erwarten. Der Wasserstand am Pegel Fremersdorf soll zunächst einen Höchststand unterhalb der Meldehöhe von 3,90 Metern erreichen, dort stagnieren und dann zurückgehen. Auch entlang der Nahe sinken die Wasserstände derzeit.

Nach Angaben der Experten im Hochwassermeldezentrum ist es nicht auszuschließen, dass die Wasserstände ab Donnerstagabend wieder ansteigen.

Es wird wieder nass

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet weiterhin mit nassem Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Mittwoch könne es einzelne Regen- oder Graupelschauer, im Bergland auch Schneeschauer geben. Weil es in den Nächsten teils sehr frostig wird, warnt der DWD auch in tieferen Lagen vor Glätte. Mehr Regen, teils Schnee und kurze Gewitter erwarten die Meteorologen am Donnerstag.