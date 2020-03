In Trier soll das ehemalige Elisabeth Krankenhaus zentrale Anlaufstelle für die stationäre Aufnahme von Coronafällen werden. Das haben das Mutterhaus der Borromäerinnen und das Brüderkrankenhaus mitgeteilt. So soll gewährleistet werden, dass in den beiden großen Krankenhäusern der normale Betrieb aufrechterhalten werden kann. Geplante Operationstermine in den beiden Krankenhäusern und die Patientenversorgung wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aufrechterhalten. In den Krankenhäusern sollen Besuche von Patienten auf das Notwendigste beschränkt werden. Die drei bisher in Trier an Corona erkrankten Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne, ihnen geht es nach Auskunft des Gesundheitsamtes gut und sie müssen nicht ins Krankenhaus.